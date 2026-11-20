Возможно, речь идет о самоубийстве.

Подробностей трагедии нет.

Ранее отчаявшийся строитель в Москве устал ждать, когда начальство выплатит зарплату, и попытался покончить с собой на глазах у директора.

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