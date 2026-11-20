В Луховицах и Серебряных Прудах устранили более 370 ям за неделю

Мосавтодор за неделю ликвидировал более 370 ям на региональных дорогах в Луховицах и Серебряных Прудах. Работы прошли в окружных центрах и малых населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В муниципальном округе Луховицы дорожники устранили более 180 ям. Работы провели в поселках Врачово-Горки и Сельхозтехника, деревнях Строилово, Новоходыкино, Лисьи Норы и Перевицкий Торжок, селах Ловцы, Матыра, Дединово и Григорьевское.

В муниципальном округе Серебряные Пруды ликвидировали более 190 дефектов покрытия. В окружном центре ремонт прошел на улицах Набережной, Малой Луговой и 8 Марта. Также ямы устранили в поселке Успенском, деревнях Митякино, Серково и Куньи Выселки, селах Узуново, Клемово и Мочилы.

Ежедневно в двух округах устраняют в среднем около 52 дефектов покрытия. Ямочный ремонт продолжается во всех округах Подмосковья. В рамках зимнего содержания дорог в зависимости от температуры используют холодную смесь — до −5 °C — или литую асфальтобетонную смесь.

Дорожную сеть регулярно обследуют, а качество работ оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Оперативное устранение дефектов повышает безопасность и комфорт движения.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале Минтранса региона в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.