Сбежала с мужчиной? Школьница исчезла после общения с женатым нелегалом в Питере

Школьница таинственно пропала в Санкт-Петербурге после общения с женатым нелегалом из Туркменистана. Перед исчезновением она сменила имидж и удалила все соцсети, сообщает Baza .

Родные девочки рассказали, что она сильно изменилась в последние месяцы. Несовершеннолетняя начала одеваться преимущественно в темную одежду, отказалась от косметики, замкнулась в себе. Также девочка стала пропускать школу и постоянно с кем-то переписывалась в телефоне.

Вскоре выяснилось, что она общалась с 28-летним мигрантом, у которого уже была гражданская жена и двое детей. Его задержали за нарушение миграционного законодательства и должны были депортировать, однако он продолжил переписываться с девочкой.

Каким-то образом задержанный сбежал из депортационного центра. В тот момент пропала и школьница. Перед исчезновением она удалила соцсети, выбросила сим-карту и забрала с собой домашних кроликов.

Семья опасается, что несовершеннолетняя попала под влияние иностранца и сбежала вместе с ним. Родные обратились за помощью к волонтерам и ищут очевидцев, которые могли видеть девочку.

Из особых примет ребенка: рост 168 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. В день пропажи она была одета в светло-коричневую куртку, черную кофту, светло-зеленые джинсы и такого же цвета кроссовки. Еще на ней был шарф.

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