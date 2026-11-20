Яна Егорян заняла первое место в мировом рейтинге саблисток по итогам сезона 2025/2026. Международная федерация фехтования наградит представительницу Подмосковья 22 ноября на конгрессе в Будапеште, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Яна Егорян, представляющая областной центр олимпийских видов спорта и Химки, вернулась на вершину мирового рейтинга спустя 10 лет после двух побед на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В сезоне 2025/2026 ни одна саблистка не поднималась на пьедесталы международных стартов чаще Егорян. Она завоевала пять медалей: золото Гран-при в Инчхоне, серебро Кубка мира в Афинах и чемпионата Европы в Антони, бронзу в Солт-Лейк-Сити и Лиме.

В 2016 году в Рио-де-Жанейро 22-летняя Егорян выиграла личный и командный олимпийские турниры по фехтованию на саблях. Добиться успеха ей помогли работа левой рукой и взрывное ускорение.

В 2025 году в Тбилиси Егорян стала самой возрастной чемпионкой мира в личном женском турнире саблисток и первой с 2010 года левшой, выигравшей этот турнир. В ее активе также командное золото чемпионата мира 2019 года и многочисленные титулы чемпионки Европы.

В октябре 2026 года спортсменка завоевала золото и серебро на Спартакиаде народов России в Уфе в составе сборной Московской области.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.