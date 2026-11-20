Жительница Кузбасса пожаловалась на перебои с инсулином для ребенка

Мать ребенка с диабетом сообщила в чате губернатора Кузбасса Ильи Середюка о нехватке привычного инсулина: в аптеке ей предложили другой препарат, передает СтальМедиа .

По словам женщины, по рецепту от 23 октября ей пришлось оформить отказ от «Росинсулина Аспарт». Ее сын — ребенок-инвалид с диабетом 1 типа — пользуется инсулиновой помпой и скомпенсирован на препарате «Фиасп». Мать искала нужное лекарство в льготных аптеках для взрослых. Впереди — новая выписка рецептов на инсулин и тест-полоски.

Региональный Минздрав пояснил: льготные препараты выдают по международному непатентованному наименованию — действующему веществу. В данном случае это «Инсулин аспарт», к которому относятся отечественные и импортные препараты. Аптека предлагает тот, который есть в наличии.

Назначить и выдать лекарство конкретной торговой марки можно при индивидуальной непереносимости или неэффективности препарата в установленном порядке. По данным ведомства, документы о необходимости обеспечить мальчика определенной маркой в министерство не поступали.

Минздрав дополнительно закупает инсулин и по мере поступления на склад будет распределять его по аптекам области. Ранее на нехватку лекарств для диабетиков Кузбасса обращал внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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