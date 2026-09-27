В Швейцарии инициаторы референдума продолжат борьбу за нейтралитет после провала

Сторонники отклоненной на референдуме в Швейцарии инициативы о сохранении нейтралитета намерены продолжить борьбу. Они будут добиваться сохранения независимости конфедерации и ее дистанцирования от военных союзов, об этом ТАСС заявил швейцарский журналист и политик Ги Меттан.

Меттан является членом Швейцарской народной партии, которая выступила инициатором референдума. Он отметил, что, несмотря на провал, инициативу поддержала треть населения страны. По его словам, это уже немало.

«Исходя из этого, мы будем продолжать борьбу за защиту позиций Швейцарии и убеждать большинство швейцарцев в том, что для страны крайне важно сохранить свою независимость и суверенитет, а также держаться в стороне от любых военных союзов», — пояснил он.

Таким образом, сторонники нейтралитета не намерены отказываться от своей позиции, несмотря на то, что противники инициативы лидируют. Они планируют убеждать граждан в важности независимости и отказа от участия в военных союзах.

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