В «Ильинском-Усово» прошел XV Елисаветинский крестный ход

В историческом императорском имении «Ильинское-Усово» прошел XV Елисаветинский крестный ход. Мероприятие приурочили к празднику Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В нем приняли участие гости из регионов — участников «Императорского маршрута», сообщили организаторы.

Среди участников были представители Свердловской, Воронежской, Калининградской и Самарской областей, а также Пермского края. Кроме того, прибыли гости из Германии и со Святой Земли. Крестный ход прошел по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы.

Мероприятие проводится ежегодно в память об августейших владельцах имения. Это императрица Мария Александровна, великий князь Сергей Александрович, его супруга святая преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна, а также священномученик Сергий Махаев.

В этом году событие приурочили к важным памятным датам. Среди них — 130-летие священного коронования императора Николая II и императрицы Александры Феодоровны. Также отмечалось 135-летие присоединения к православию великой княгини Елисаветы Феодоровны и 135-летие назначения великого князя Сергея Александровича на пост московского генерал-губернатора. В сентябре 2026 года исполнилось 170 лет со дня коронации императора Александра II и императрицы Марии Александровны.

«Редко когда совпадает три юбилея коронации. Представьте себе, что это 1826-й — коронация государя-императора Николая I, 56-й год — коронация Александра II и 96-й — коронация Николая II. Наш крестный ход радостный, охранительный. Он как бы опоясывает таким молитвенным покровом всю подмосковную землю», — сказала председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», кандидат исторических наук Анна Громова в эфире «Москва 24».

Ранним утром 27 сентября паломники прибыли на праздничную божественную литургию в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово и в храм Ильи Пророка в селе Ильинское. После богослужений участники собрались у Ильинского храма. Оттуда в 12:30 началось молитвенное шествие, его возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Крестоходцы прошли мимо музеев, созданных Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Затем паломники спустились к Москве-реке, где совершили переправу по понтонному мосту и на плотах. После этого они прибыли к храму Спаса Нерукотворного Образа, где состоялся молебен.

На площади перед Спасским храмом работали монастырская ярмарка и благотворительная акция «День Белого Цветка». Собранные средства направят в помощь военнослужащим, получившим тяжелые увечья в ходе специальной военной операции. Гости также смогли посетить передвижную выставку о традициях священного коронования русских государей.

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