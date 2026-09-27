Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 19:48

В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 21 по 25 сентября

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В период с 14 по 18 сентября прошли работы по приведению территорий в соответствие в ряде муниципалитетов.

В Домодедово проведены работы по восстановлению и благоустройству входных групп: перекладка брусчатки, восстановление плитки, штукатурка и покраска стен в микрорайоне Северный по улице Северная дом № 4.

В Луховицах отремонтированы игровые элементы на детской площадке, находящейся между домами № 30 и № 31 на улице Жуковского.

В Дзержинском проведена замена участка трубы центрального отопления на улице Спортивная, дом № 20.

В Ленинском городском округе проведен ремонт ступеней и двери входной группы дома № 68 в поселке Петровское.

В Серебряных Прудах восстановлена работоспособность системы уличного освещения в деревне Верхняя Пурловка.

В Зарайске произведен ремонт контейнерной площадки на дворовой территории по улице 2-й Микрорайон, дом № 5А.

В Кашире проведен ремонт кровли многоквартирного дома № 58 на улице Стрелецкая.

В Пушкинском городском округе произведена опиловка деревьев во дворе дома № 44 поселка Нагорное.

В Люберцах проведены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия в микрорайоне Птицефабрика у дома № 31.

Инспекторский состав ведомства осуществляет надзорную деятельность — ремонтные и иные работы, связанные с приведением территорий в нормативное состояние, в полномочия Министерства не входят.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.