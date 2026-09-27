В Красногорске продолжается капремонт школы олимпийского резерва по баскетболу

Руководитель проекта ГКУ Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» Сергей Ломов рассказал о ремонте спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу в Красногорске. Заказчиком выступает дирекция, генеральный подрядчик — ИСК «Родина».

На объекте работают 25 человек. Сейчас идет слаботочный электромонтаж, начали делать фасад. Внутри готовятся к чистовой отделке.

Ломов отметил, что работы идут по всем фронтам и в соответствии с утвержденным графиком.

Строительная готовность объекта — около 43%. Завершить капитальный ремонт планируют до конца 2026 года.

По его словам, школа должна стать удобнее и современнее. Здесь обновят не только стены и фасад, но и инженерные сети. Ломов отметил, что заказчик следит за качеством на каждом этапе: проверяют и материалы, и работы подрядчика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.