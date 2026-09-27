Няня для взрослых: в Москве появилась необычная услуга для мужчин

В Москве появилась необычная услуга для уставших мужчин: девушки предлагают им полтора часа ухода и ласки без интима, сообщает РЕН ТВ .

Услугу открыли на известном сайте объявлений. В описании мужчинам предлагают вызвать няню для взрослых. Автор объявления обещает убаюкать, выслушать, обнять и погладить клиента по голове. При этом интимные услуги в сервис не входят.

Заказчику предлагают на время почувствовать себя «маленьким». Няня обещает укрыть мужчину пледом, заварить чай и сказать ему: «Ты хороший. Ты справился. А теперь просто отдохни». На встрече можно молчать или выговориться о наболевшем. Также клиенту обещают бережные объятия.

За час-полтора работы няня для взрослых просит 20 тысяч рублей. Оплатить услугу можно частями. Встречи проходят в парках, кино или на дому у клиента.

Автор объявления также написала, что воспитывает троих детей, поэтому свободного времени у нее немного. Однако клиентов хватает: в день ей якобы пишут около 100 мужчин, которым нужна забота и немного безусловной любви.

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