В Домодедово завершили подготовку к отопительному сезону

В городском округе Домодедово завершилась плановая подготовка объектов теплоснабжения и многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону. Специалисты провели профилактические и ремонтные работы, проверили оборудование и готовность инженерных систем, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В округе работают 85 теплоисточников. В течение лета на них провели профилактику и необходимый ремонт, а в сентябре — пробные топки. Перед новым отопительным сезоном специалисты проверили готовность теплосетей — их в округе 286 км.

К отопительному сезону подготовлены и 1125 многоквартирных домов. Внутренние инженерные системы прошли гидравлические испытания, по итогам которых получены паспорта готовности. Проверки проводились с участием контролирующих органов.

Отдельное внимание в этом году уделили модернизации объектов теплоснабжения. Работы провели на котельных «Заборье», «Очистные сооружения», «Южная» и «ВСШ № 2». На объектах устанавливают современные датчики контроля и системы удаленного управления, видеонаблюдение, модернизируют узлы учета газа.

К возможным нештатным ситуациям подготовлены аварийные службы. Норматив по укомплектованности аварийных бригад в Домодедово выполнен на 100%. Ежеквартально специалисты проводят практические тренировки, во время которых отрабатывают действия при отключении электроэнергии, повреждении сетей и неисправностях оборудования на теплоисточниках. Также подготовлены специализированная техника и запас материалов и оборудования для проведения оперативного ремонта.

Дата начала отопительного сезона будет определяться с учетом погодных условий. После запуска теплоснабжения системе потребуется некоторое время, чтобы выйти на рабочие параметры на всей территории округа.

По вопросам отопления жители могут обращаться в свою управляющую компанию, диспетчерскую «Теплосети» по телефону +7 (496) 793-44-40 или в ЕДДС по телефону +7 (496) 792-42-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.