Российские зумеры увлеклись сталкерингом заброшенных каменоломен

В подземельях молодых людей манит атмосфера тайны. Это огромные пространства, где легко потеряться и отстать от группы. Также это узкие проходы, в которых застревают новички. Кроме того, там есть постоянный риск обвалов.

Любители создают тематические чаты. В них опытные соратники бесплатно, а порой за символические 500 рублей ведут новичков в подземелье. Снаряжение, фонарики и еду каждый покупает сам. Существуют и туристические клубы — там инструкторы за 2000 рублей обещают более безопасный маршрут, снаряжение, сухпаек и аптечку.

В сообществе есть свои правила. Нужно обязательно отметиться в журнале посещения, исключить спиртное и не брать с собой детей. Правда, даже походы с опытными диггерами заканчиваются трагедиями. Ранее сообщалось о мужчине, который пропал без вести в Девятовских каменоломнях в Новой Москве. Подземные работы там забросили к началу XX века.

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