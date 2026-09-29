Популяция медведей в Сибири может сократиться к лету 2027 года на 30%
Ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин рассказал, что популяция медведей в Сибири на фоне недостатка кормовой базы может сократиться к лету 2027 года на 30%, сообщает РИА Новости.
«В 2008 году, на который мы все время ссылаемся, так как он был похожим, был недостаток корма, тогда где-то процентов на 30 сократилась популяция медведей», — отметил он.
По его словам, следующим летом может быть такое же падение численности медведей.
По последним данным, в этом сезоне в РФ произошло 21 смертельное нападение медведей на людей.
Ранее СМИ писали, что в Иркутской области медведей стало вдвое больше нормы из-за слабого отстрела. Охотники отстреливают только около 10% от необходимого количества, а хищники все чаще выходят к людям.
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