Популяция медведей в Сибири может сократиться к лету 2027 года на 30%

Ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин рассказал, что популяция медведей в Сибири на фоне недостатка кормовой базы может сократиться к лету 2027 года на 30%, сообщает РИА Новости .

«В 2008 году, на который мы все время ссылаемся, так как он был похожим, был недостаток корма, тогда где-то процентов на 30 сократилась популяция медведей», — отметил он.

По его словам, следующим летом может быть такое же падение численности медведей.

По последним данным, в этом сезоне в РФ произошло 21 смертельное нападение медведей на людей.

Ранее СМИ писали, что в Иркутской области медведей стало вдвое больше нормы из-за слабого отстрела. Охотники отстреливают только около 10% от необходимого количества, а хищники все чаще выходят к людям.

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