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После опрокидывания судна в Пуэрто-Рико погибли два человека

Происшествия

При опрокидывания самодельного судна у берегов острова Мона на территории ассоциированного с Соединенными Штатами островного государства Пуэрто-Рико погибли как минимум два человека, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на судне началась потасовка, после чего оно перевернулось примерно в 16 км от острова Мона.

Береговой охране удалось спасти по меньшей мере 40 из них. Двух человек обнаружили мертвыми.

Судно с примерно 60 людьми на борту перевернулось в Карибском море. Началась спасательная операция.

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