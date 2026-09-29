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Press TV: Иран не ведет переговоры по ядерной программе

Иран в настоящий момент не ведет переговоры по своей ядерной программе, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

«Позиция Ирана по поводу ядерного вопроса осталась без изменений, сообщило официальное лицо, подчеркнув, что подобные дискуссии в настоящий момент не ведутся», — говорится в сообщении.

Иран никогда не стремился к разработке ядерного оружия и готов соблюдать договор о его нераспространении, заявил ранее президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Ранее президент Ирана Пезешкиан отправился в Нью-Йорк на фоне обсуждения возможной встречи с Трампом и предупреждений Тегерана о новой агрессии.

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