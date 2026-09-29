Семья Усольцевых числится в базе розыска МВД как без вести пропавшей

Семья Усольцевых из Красноярского края числится в базе розыска МВД России как без вести пропавшая, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что в базе числятся розыскные карточки главы семейства Сергея, его супруги Ирины и их дочери. У всех троих основанием для розыска указано «без вести пропавшие.

Супруги Усольцевы с дочерью пропали в сентябре 2025 года во время туристического похода в Кутурчинском Белогорье. Масштабные поиски результатов не дали.

Ранее координатор «ПримПоиск» заявила, что поиски семьи Усольцевых могут показать результат осенью. По ее словам, опавшая листва и отсутствие густой травы создают необходимые условия для обзора с воздуха.

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