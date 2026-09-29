USD
Доллар США
84,41
0.08 %
EUR
Евро
96,25
0.40 %
CNY
Китайский Юань
12,56
0.22 %
GBP
Фунт стерлингов
111,81
0.28 %

В Петропавловске-Камчатском произошел пожар на рынке

Происшествия

Пожар на рынке в Петропавловске-Камчатском локализован, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Причиной крупного пожара мог стать аварийный режим электросетей.

«Система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре сработала в штатном режиме, люди своевременно покинули помещение. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 250 кв. м.

Ранее пожар и взрыв произошли на заводе по производству петард в поселке Кубринск Ярославской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.