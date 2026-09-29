В Петропавловске-Камчатском произошел пожар на рынке
Пожар на рынке в Петропавловске-Камчатском локализован, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Причиной крупного пожара мог стать аварийный режим электросетей.
«Система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре сработала в штатном режиме, люди своевременно покинули помещение. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 250 кв. м.
Ранее пожар и взрыв произошли на заводе по производству петард в поселке Кубринск Ярославской области.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.