5 человек погибли при пожаре на заводе петард в Ярославской области

Пожар и взрыв произошли на заводе по производству петард в поселке Кубринск Ярославской области. В результате погибли пять человек, сообщает Baza .

Огонь разрушил сразу два произведственных здания. Сейчас на месте работают свыше 100 пожарных и 40 единиц техники. Им удалось локализовать пожар.

Разбирая рухнувшие конструкции, специалисты нашли тела пятерых человек. Они не успели эвакуироваться из горящего здания. Также в результате пожара есть пострадавшая — ее с травмой ноги передали медикам.

Предварительно, возгорание возникло из-за короткого замыкания проводки. Затем огонь перекинулся на хранившиеся петарды, прогремел взрыв.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.