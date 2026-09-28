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5 человек погибли при пожаре на заводе петард в Ярославской области

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Пожар и взрыв произошли на заводе по производству петард в поселке Кубринск Ярославской области. В результате погибли пять человек, сообщает Baza.

Огонь разрушил сразу два произведственных здания. Сейчас на месте работают свыше 100 пожарных и 40 единиц техники. Им удалось локализовать пожар.

Разбирая рухнувшие конструкции, специалисты нашли тела пятерых человек. Они не успели эвакуироваться из горящего здания. Также в результате пожара есть пострадавшая — ее с травмой ноги передали медикам.

Предварительно, возгорание возникло из-за короткого замыкания проводки. Затем огонь перекинулся на хранившиеся петарды, прогремел взрыв.

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