Пнул по ноге и толкнул: инструктор силой отправил туристку на зиплайн

В Дагестане инструкторы силой отправили на зиплайн перепуганную туристку. Женщина приехала с мужем, согласилась на аттракцион, но перед прыжком испугалась и решила отказаться. Трое инструкторов подтащили ее в страховке к краю, один из них пнул по ноге, а другой снимал все на видео, сообщает Baza .

Случай произошел в Сулакском каньоне. Женщина приехала туда с мужем и сначала согласилась прокатиться на зиплайне. Однако перед самым прыжком испугалась и решила отказаться.

Трое инструкторов не стали ее отпускать. Девушку в страховке подтащили к краю платформы, после чего один из мужчин пнул ее по ноге. Туристка сначала приняла сидячее положение, а затем платформа опустилась, и она отправилась вниз.

Момент снял другой инструктор. На кадрах женщина кричит, что не хочет прыгать и умоляет ее отпустить. Ролики с такими прыжками регулярно появляются в соцсетях организаторов: на видео инструкторы сталкивают туристов с платформы и силой отправляют на аттракцион. Эти записи используются для продвижения услуг.

Сейчас люди требуют наказать инструкторов и разобраться в произошедшем. Сам зиплайн в Сулакском каньоне стоит около 7000 рублей. Качели над пропастью — 5000 рублей, дневной тур по каньону обойдется в 25 тысяч рублей.

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