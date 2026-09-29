Вода возвращается в дома жителей Приморья

Вода начала возвращаться в дома жителей Владивостока, Артема и Надеждинского округа после масштабной аварии, сообщает правительство региона .

«Авария на подстанции „Штыково“ устранена, насосы Артемовского гидроузла снова работают», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вода уже появилась на Некрасовской, 3-й Рабочей, Тунгусской, в 64-м и 71-м микрорайонах, на Патрокле, а также зонах, обслуживаемых водонасосными станциями Центральная, Часовитина и Голдобина во Владивостоке.

Утром в понедельник сообщалось, что в Приморье произошла авария на подстанции «Штыково». Часть домов отключили от водоснабжения. Без водоснабжения остались 3 660 многоквартирных и около 16,5 тыс. частных домов с населением более 650 тыс. человек. В такой же ситуации оказались 224 социально значимых объекта.

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