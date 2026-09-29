В российской Арктике открыли более 15 островов

Доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института «Морская академия» госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Макарова Андрей Леонов рассказал, что российские исследователи на фоне потепления климата с 2015 года открыли в Арктике более 15 островов разных размеров, сообщает РИА Новости .

Большая часть из тех островов, которые появились в последние годы, находятся в районе архипелага Новая Земля. Ученые предполагают, что в ближайшие годы здесь могут появиться другие «новорожденные» объекты.

Появлению новых островов способствуют климатические изменения. Кроме того, произошло развитие средств дистанционного зондирования Земли, которые позволяют обнаружить изменения береговой линии.

В 2025 году на карте страны появился остров в заливе Борзова на Новой Земле. Именно тогда ученый Андрей Леонов зафиксировал окончательное отделение суши из-за таяния ледника. Размер новой российской территории составил 400 на 121 м.

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