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Пострадавшую при пожаре на производстве петард госпитализировали в Ярославль

Женщину, пострадавшую при пожаре на производстве петард в Ярославской области, экстренно госпитализирована в больницу в Ярославле, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале .

«Пострадавшую женщину экстренно госпитализировали в ярославскую больницу имени Соловьева, медики оказывают ей всю необходимую помощь», — сообщил он.

В результате происшествия погибли десять человек.

Сообщение о пожаре на предприятии по производству пиротехники поступило в МЧС в 16:06. В целях безопасности незамедлительно провели эвакуацию детей и педагогов из Центра дополнительного образования и находящегося рядом Кубринского центра развития ребенка.

Продолжается устранение последствий возгорания и детонации пиротехники. Причины трагедии и виновные устанавливаются. Также было принято решение о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе.

В Кубринске задействованы 200 человек и 23 единицы техники. Открытое горение локализовано, пожарные проливают помещения.

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