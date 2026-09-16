Ректор УрФУ выступил против обязательной отработки для инженеров

Ректор УрФУ Илья Обабков не поддержал обязательную отработку для инженеров, обучавшихся на бюджете. Он считает, что выбор работодателя должен оставаться взаимным, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Обязательная отработка для выпускников медицинских вузов, обучавшихся на бюджете, действует с этого года. В программе «Акцент» на ОТВ ректор УрФУ Илья Обабков высказался против распространения этой меры на инженерные специальности.

«Для инженера очень важна история собственного выбора. Медики — это все-таки миссия, здесь сложность и дороговизна подготовки — колоссальная. Есть некоторые проблемы равномерного распределения медуслуг и качества их обеспечения, его надо отрегулировать. В инженерии пусть пока предприятия борются между собой — коммерческий и государственные — здесь будет интенсивнее и эффективнее процесс», — сказал он.

По словам ректора, на Среднем Урале будущие инженеры обычно находят работу уже на втором-третьем курсе.

«Технология подготовки инженеров другая — ранняя вовлечение партнера на 2-3 курсе: с проектами, дисциплинами, стажировками, практиками — это и определяет распределяемость людей. Взаимное желание: вы выбрали предприятие, предприятие — вас. В Екатеринбурге с этим хорошо — и партнеров много, и студентов», — добавил Обабков.

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