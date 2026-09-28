Медведь вышел из леса к набережной курорта «Роза Хутор» в Сочи

На территорию курорта «Роза Хутор» в Сочи забрел медведь. Хищник подошел к прогулочной набережной, где в тот момент находились туристы, сообщает Baza .

Несмотря на то, что медведь довольно близко подошел к туристам, он не был агрессивным, и никто не пострадал. Вместо того, чтобы нападать на людей, он принялся жевать траву в кустах. По предварительным данным, животное оказалось детенышем.

«Проходите, проходите, не надо стоять! Сейчас соскочит!» — сказал за кадром очевидец случившегося туристам, которые останавливались посмотреть на лесного хищника.

Специалисты не исключают, что рядом с курортной зоной может находиться медведица.

Туристам рекомендуется соблюдать осторожность и не приближаться к животному.

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