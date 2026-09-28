Медведев: попытки сорвать выборы в России дали обратный эффект

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что противник всеми способами пытался сорвать выборы в России, но эти попытки провалились и, скорее, дали обратный эффект, выразившийся в высокой явке, пишет ТАСС .

«Явка действительно была исключительно высокой», — отметил он.

Медведев добавил, что свою роль сыграл и призыв президента к избирателям принять участие в голосовании. Он отметил, что результаты выборов, по его оценке, говорят об устойчивости и зрелости гражданского общества, а также о консолидации общества.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что явка на выборах в Государственную думу составила 59,80%, всего проголосовали 67 448 094 человека.

По ее словам, в результате выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1 и четыре самовыдвиженца. В Думу было избрано 46 ветеранов СВО, из них 41 — от «Единой России».

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