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Москвичей предупредили о тумане с видимостью до 200 метров

В Москве ожидается сильный туман. По прогнозам синоптиков, с 23:00 28 сентября до 10:00 29 сентября местами в столице видимость составит 200–700 метров. Об этом сообщило городское хозяйство Москвы .

Автомобилистов просят быть предельно внимательными. Им рекомендуют строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Такая погода может осложнить движение на дорогах. Водителям стоит заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки.

В случае возникновения экстренной ситуации за помощью можно обратиться по короткому номеру «112».

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