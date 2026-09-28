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Москвичей предупредили о тумане с видимостью до 200 метров

Общество

В Москве ожидается сильный туман. По прогнозам синоптиков, с 23:00 28 сентября до 10:00 29 сентября местами в столице видимость составит 200–700 метров. Об этом сообщило городское хозяйство Москвы.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными. Им рекомендуют строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Такая погода может осложнить движение на дорогах. Водителям стоит заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки.

В случае возникновения экстренной ситуации за помощью можно обратиться по короткому номеру «112».

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