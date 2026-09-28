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Парапланерист загорелся в воздухе и рухнул на землю в Ленобласти

Происшествия

В Ленинградской области 46-летний парапланерист загорелся в воздухе. Происшествие случилось днем 28 сентября возле деревни Капорское, пишет Baza.

По предварительным данным, у мужчины оборвался шланг подачи топлива, после чего он начал гореть прямо в воздухе.

Во время полета также запутались стропы параплана. В результате мужчина упал и получил травмы.

Пострадавшего госпитализировали. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшему мужчине.

Следователи проводят проверку по факту происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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