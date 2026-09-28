Воробьев поздравил участницу Сталинградской битвы Марию Рохлину со 102-летием

Воробьев в своем канале в МАКС написал, что сегодня 102 года исполняется Марии Михайловне Рохлиной — участнице Сталинградской битвы, ветерану Великой Отечественной войны, легендарной «Красной Шапочке».

В августе 1942 года, сразу после окончания школы, она ушла на фронт юной медсестрой. Женщина воевала под Сталинградом и Курском, участвовала в боях под Прохоровкой, а также освобождении Польши и Чехословакии.

«Мария Михайловна не раз спасала раненых под огнем. В феврале 1945 года она за несколько дней вынесла с поля боя 15 бойцов и офицеров. За мужество и самоотверженность награждена орденом Отечественной войны и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги» и «За победу над Германией», — написал губернатор.

После войны Рохлина окончила мединститут и всю свою жизнь посвятила спасению людей.

Мария Михайловна живет в Подольске, встречается с молодежью, делится воспоминаниями о войне и продолжает участвовать в памятных мероприятиях — уже несколько лет в Подмосковье проходит военно-патриотическая игра «Девушки в погонах», названная в ее честь.

Губернатор добавил, что от имени президента России Владимира Путина Марии Михайловне передали поздравления со 102-летием.

«Присоединяюсь к теплым словам и желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!», — заключил губернатор.

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