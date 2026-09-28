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Евраев сообщил о гибели 10 человек при пожаре на складе под Ярославлем

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале о создании оперативного штаба в связи с пожаром на складе пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. В результате происшествия погибли 10 человек.

По словам Евраева, в настоящее время готовится решение об объявлении режима ЧС. На данный момент есть информация о 10 погибших и одном пострадавшем. На месте продолжают работать спасатели. Губернатор назвал трагедию очень серьезной.

«Семьям погибших и всем пострадавшим будут оказаны необходимая помощь и поддержка», — заявил Евраев.

Сообщение о пожаре на предприятии по производству пиротехники поступило в МЧС в 16:06. В целях безопасности незамедлительно провели эвакуацию детей и педагогов из Центра дополнительного образования и находящегося рядом Кубринского центра развития ребенка.

На месте работают 40 единиц техники и 100 пожарных. Продолжается устранение последствий возгорания и детонации пиротехники. Причины трагедии и виновные устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли пять человек. Огонь разрушил сразу два произведственных здания.

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