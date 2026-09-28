В округе Королев высадили 2,8 тыс саженцев ели в «Лосином острове»

Сотрудники национального парка «Лосиный остров» на прошлой неделе высадили 2,8 тыс. саженцев ели европейской в Мытищинском лесопарке рядом с поселком Торфопредприятие в округе Королев, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Посадки заняли 1,16 га. Они стали первым этапом осенней кампании по восстановлению леса в национальном парке «Лосиный остров». Для высадки отобрали четырехлетние саженцы: их корневая система уже окрепла, а гибкие ветви помогают деревьям адаптироваться на новом месте.

«Восстановление лесов — это не просто посадка деревьев, а инвестиция в экологическое будущее наших зеленых территорий», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр отметил, что такие посадки помогают сохранять биоразнообразие национального парка. Директор «Лосиного острова» Ольга Шульгина подчеркнула роль ели европейской в экосистеме подмосковных лесов.

«Ель европейская — типичный вид для лесов Подмосковья, играет важную роль в поддержании экосистем, создании среды обитания для птиц, зверей, грибов и почвенных организмов», — отметила Шульгина.

Высадка деревьев обычно продолжается до первых заморозков. Специалисты лесничества национального парка будут наблюдать за молодыми посадками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.