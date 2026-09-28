Машиностроительные МСП Подмосковья дают работу более 26 тыс человек

Машиностроительные компании малого и среднего бизнеса Подмосковья дают работу более 26 тыс. человек. С начала 2026 года по конец августа в регионе создали почти 200 таких компаний, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В машиностроительных компаниях малого и среднего бизнеса Подмосковья работают более 26 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Подмосковье работают почти 2,9 тысячи машиностроительных компаний из сегмента МСП — это почти 7,4% от общего числа таких организаций в России. С 1 января и по состоянию на конец августа 2026 года в Московской области создано почти 200 таких компаний», — пояснила Зиновьева.

По ее словам, в регионе развивается инфраструктура для небольших промышленных компаний, в том числе машиностроительных. Среди таких площадок — «Лайт индастриал»: готовые промышленные боксы с инфраструктурой, которая позволяет быстро запускать небольшие производства.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.