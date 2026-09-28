«Черноголовка» вложит 766,6 млн руб в линию горячего розлива в Подмосковье

Группа компаний «Черноголовка» инвестирует 766,6 млн рублей в модернизацию производственной площадки в Подмосковье и запуск линии горячего розлива. Часть средств компания получит в виде льготного займа, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Группа компаний «Черноголовка» направит 766,6 млн рублей на модернизацию своей ключевой производственной площадки в Московской области. Компания запустит автоматизированную линию горячего розлива для выпуска новой категории безалкогольных напитков с кусочками фруктов и ягод.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что 150 млн рублей на проект предоставит фонд развития промышленности Московской области.

«Финансирование выделено на пятилетний срок по ставке 3% годовых», — пояснила Екатерина Зиновьева.

В рамках проекта компания закупит оборудование, проведет монтажные и пусконаладочные работы и подготовит линию к серийному производству. В группе компаний отметили, что новая линия позволит расширить ассортимент и предложить потребителям новые форматы напитков.

Флагманский завод компании открылся в Черноголовке в 1998 году. Сейчас группа объединяет 15 заводов, 18 складских комплексов и 13 распределительных центров по стране. Площадь производственно-складского комплекса в Черноголовке превышает 10 тыс. кв. метров, на нем работают более 475 человек. Продукция компании представлена во всех субъектах России и поставляется на экспорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.