сегодня в 17:58

В Москве пройдут отборочные этапы Международного чемпионата по битве роботов

6,7 и 9,10 октября в Москве состоятся масштабные отборочные поединки Международного чемпионата по битве роботов сезона 2026 года, сообщает пресс-служба организаторов.

Соревнования пройдут на площадке «Москино» в рамках форума «Цифровые решения» при поддержке Минцифры России и столичного правительства.

За выход в финал сразятся 144 команды инженеров и робототехников из 11 стран: России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, США, Саудовской Аравии, Туниса, Чили и Эквадора.

Отборочные этапы разделены на четыре дня состязаний:

• 6 октября — первый отборочный этап;

• 7 октября — второй отборочный этап;

• 9 октября — третий отборочный этап;

• 10 октября — четвертый отборочный этап.

Также площадка прямого показа будет организована в Национальном центре «Россия» (Москва, Краснопресненская наб., 14).

Следить за ходом поединков можно дистанционно: прямые трансляции будут доступны в официальном сообществе турнира в VK ( vk.ru/champbitvarobotov ) и Max ( max.ru/bitvarobotov ).