В округе Шатура открыли обновленный парк в Мишеронском

В парке заасфальтировали прогулочные дорожки, установили перголы, скамейки, качели и новое освещение. Для активного отдыха оборудовали площадку с уличными тренажерами. На территории высадили декоративные деревья, кустарники и многолетние цветы, а также установили фигуру медведя — одного из символов поселка. Работы провели по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Ленту на открытии перерезали заместитель главы округа Мария Четверткова и почетный ветеран Подмосковья, член Общественной палаты муниципального округа Шатура, краевед и волонтер культуры Татьяна Файздрахманова.

«Пусть этот обновленный парк встречает вас каждый день. Я очень надеюсь, что он станет вашим любимым местом для прогулок, отдыха и встреч», — сказала Мария Четверткова.

Основой парка стал сад усадьбы купцов и промышленников Костеревых, заложенный в XIX веке. Один из посаженных тогда дубов сохранился. В 2022 году дерево получило статус памятника живой природы Всероссийского значения и остается одной из визитных карточек Мишеронского. В поселке планируют провести экологическую акцию: собрать и высадить желуди, чтобы со временем здесь выросла дубрава.

«Костеревы ценили традиции и в свое время посадили дубы, один из которых сохранился до наших дней. Мы хотим продолжить эту традицию. Обязательно проведем здесь акцию: соберем желуди и посадим их. Пусть со временем здесь вырастет настоящая дубрава», — сказал на открытии заведующий отделом защиты леса ВНИИ лесоводства, кандидат сельскохозяйственных наук Святослав Некляев.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.