В Мытищах 30 предпринимателей представили товары на осеннем маркете

Маркет «100% Подмосковье. Краски осени» собрал в минувшие выходные в парке Мира в Мытищах 30 региональных предпринимателей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В минувшие выходные в парке Мира прошел осенний маркет «100% Подмосковье. Краски осени». Свою продукцию представили 30 предпринимателей региона.

Посетители могли купить фермерские деликатесы, натуральный мед, авторскую керамику, дизайнерскую одежду, декор для дома, ароматические свечи и натуральную косметику. На маркете также предлагали свежую выпечку и травяные чаи.

«Я специально сюда приехала, чтобы поддержать производителей и найти что-то необычное. Купила травяной чай и керамическую кружку ручной работы. Очень здорово, что можно поговорить с мастерами: они столько интересного рассказывают про свои изделия», — поделилась впечатлениями жительница Мытищ Елена Соколова.

Маркет стал 15-м в серии таких мероприятий. Проект реализуют министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.