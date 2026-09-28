Ленинский округ подготовил теплосети к отопительному сезону

сегодня в 17:50

Ленинский округ завершил подготовку к отопительному сезону: с 1 октября тепло начнут подавать в социальные учреждения, а к 5 октября — в многоквартирные дома, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все 11 ресурсоснабжающих организаций Ленинского округа получили паспорта готовности к отопительному сезону. Пробные топки успешно прошли на 47 котельных.

«Ленинский округ полностью готов к зиме. Паспорта готовности получили все ресурсоснабжающие организации. С 1 октября начнем подачу тепла в социальные объекты, а к 5 октября подключим многоквартирные дома. Работы идут по графику, отопительный сезон начнем своевременно», — отметил глава округа Станислав Каторов.

В округе работают 50 котельных. Они обеспечивают теплом 1214 многоквартирных домов и 152 социальных объекта, включая школы, детские сады и больницы.

На 48 котельных установлены датчики, которые передают данные о температуре в систему «ЖКХ-Контур». Это позволяет контролировать работу оборудования в реальном времени и оперативно реагировать на отклонения. К системе диспетчеризации также подключены все 52 центральных тепловых пункта.

Администрация округа продолжает контролировать подготовку к отопительному сезону. Работы идут по утвержденному графику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.