«АШУКИНО-ФЭСТ» собрал в Пушкино 519 участников

Областной фестиваль-конкурс народного творчества «АШУКИНО-ФЭСТ» прошел 26 сентября в Центральном парке культуры и отдыха Пушкино. В нем приняли участие 519 человек из 17 округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль объединил 61 творческий коллектив из 17 муниципальных округов Подмосковья. На площадках парка собрались 600 зрителей. Сольные исполнители, хоры и хореографические ансамбли представили программы, в которых сочетались традиции народного творчества и современные сценические решения.

Жюри возглавила заслуженная артистка России Марина Девятова. Гран-при получили образцовый детский коллектив Московской области — хореографический ансамбль «Акварель» из Егорьевска и народный коллектив — ансамбль народной песни «Маестат» из Восхода.

Лауреатами I степени стали ансамбль народного танца «Веселинка» из Балашихи и ансамбль «Акварель» из Егорьевска — оба в возрастной группе 12–15 лет, а также хореографический ансамбль «Радужный» из Подольска в группе 16+. Награды той же степени получили фольклорный ансамбль «Диковинка» и вокальный ансамбль «Притяжение» из Щелкова, хор русской песни «Мелодия» из Наро-Фоминска, Алиса Захарова из Пушкинского округа, Елена Лаврушина и Анна Яковлева из Одинцовского округа, Ольга Черепанова из Егорьевска и Мария Фрибус из Фрязина.

Праздник завершился сольным концертом Марины Девятовой. В 2026 году фестиваль «АШУКИНО-ФЭСТ» прошел в десятый раз.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.