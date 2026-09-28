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Дверь в детсаду Тюмени сломала пальцы двухлетней девочке: потребовалась операция

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В Тюмени двухлетняя девочка получила тяжелую травму в детском саду. Она так сильно прищемила пальцы дверью, что потребовалась операция. По словам матери ребенка, рядом с пострадвшей не было ни воспитателя, ни няни, сообщает «112».

Инцидент произошел в детском саду на улице Буденного в Тюмени. Двухлетняя девочка прищемила пальцы дверью. Травма оказалась настолько серьезной, что потребовалась срочная госпитализация.

В больнице у ребенка диагностировали переломы двух пальцев. Девочке провели операцию под наркозом.

Мать пострадавшей возмущена тем, что в момент происшествия рядом с дочерью, по ее словам, не было ни воспитателя, ни няни. Женщина готовит обращение в прокуратуру.

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