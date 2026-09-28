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Мострансавто выставило на торги 32 списанных автобуса в Подмосковье

Мострансавто выставило на торги 32 автобуса, выведенных из эксплуатации в Подмосковье. Торги завершатся 8 октября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто выставило на продажу 32 автобуса, которые больше не используются в работе. Среди лотов — машины марок ЛиАЗ, ГАЗ, ГОЛАЗ и HYUNDAI. Продажа техники поможет предприятию освободить площадки и эффективнее распоряжаться имуществом. Новые владельцы смогут использовать автобусы для своих задач.

Фотографии, технические характеристики, документы и подробная информация о каждом лоте размещены на площадке Auto-Sale. Торги завершатся 8 октября 2026 года.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.