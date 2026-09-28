В Краснознаменске наградили победителей конкурса творчества ВКС

Военнослужащие, ветераны и члены их семей выступили 26 сентября в финале XI конкурса творчества Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе» в Краснознаменске. В состязании участвовали более 200 артистов из 15 регионов России.

Финал и гала-концерт прошли 26 сентября 2026 года с 15:00 до 18:00 в Доме офицеров Краснознаменска на площади Ленина, 1. Конкурс организовал Центральный офицерский клуб ВКС при поддержке Главного командования. В нем участвовали более 200 самодеятельных артистов из 15 регионов, в том числе Иркутской, Мурманской, Калининградской, Самарской, Ярославской, Московской и Челябинской областей.

Заместитель главнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-лейтенант Игорь Романов обратился к участникам, гостям и жюри. Он отметил важность сохранения культурных традиций в армии и поддержки творчества военнослужащих. Жюри возглавил начальник Центрального офицерского клуба ВКС, заслуженный работник культуры РФ Владимир Лужбин. В его состав вошли деятели культуры и искусства, общественные и государственные деятели, ветераны ВКС.

В номинации «Лучший вокально-инструментальный ансамбль» победил ВИА «Триумф» из Ярославского высшего военного училища ПВО имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова. Лучшим вокальным ансамблем стал народный коллектив «Форсаж» из гарнизона «Белая» в Иркутской области. За исполнение песни профессиональных авторов наградили Артема Шарифовича Джурабаева из Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Воронеже.

В номинации «Лучшая авторская песня» победила шоу-группа «Континент» из Воронежской области, в номинации «Лучший хореографический номер» — народный коллектив «Танцевальный клуб Априори» из Ярославского училища ПВО. В номинации «Песни о СВО» победил сольный вокальный коллектив «ВИВАТ» из Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Гран-при получили ВИА «Косможайцы» из Санкт-Петербурга и вокальный ансамбль «Наследие» из Воронежа.

Заключительный день открыл массовый флешмоб, а на гала-концерте прозвучала песня Александра Ванюшкина «333». Перед зрителями также выступили приглашенные артисты. Концерт провели военнослужащие ВКС Александр и Екатерина Елизаровы — победители конкурса 2019 года. Участники поблагодарили организаторов и наставников за возможность заниматься творчеством. Автор текста и медиа — Елена Аботурова.

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