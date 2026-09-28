Во Фрязино благоустроят сквер на улице 60 лет СССР

Сквер на улице 60 лет СССР во Фрязино планируют благоустроить: сохранить деревья, создать новые зеленые зоны и места для отдыха, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Площадь проектируемой территории составляет 1,32 га. Сквер расположен в юго-восточной части Фрязино. Рядом находятся торговый центр с парковкой, автостанция и жилые дома. До станции Фрязино-Пассажирская — 2,5 км.

Жители ежедневно используют сквер для прогулок и отдыха, через него проходит оживленный пешеходный маршрут. Проект предусматривает места для спокойного отдыха, доступную среду и озеленение. При этом планируется сохранить привычные маршруты.

На части территории жители ближайших домов годами высаживали деревья и ухаживали за ними. Так вдоль улицы появился сосновый бор. Существующие деревья и кустарники планируют сохранить и привести в порядок, а также дополнить новыми посадками.

В сквере установят торшерные светильники и прожекторы на высоких опорах. Вдоль пешеходного настила через лесную зону встроят светильники, чтобы осветить маршрут без значительных изменений природного ландшафта. Для сухого фонтана предусмотрена декоративная подсветка.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.