Андрей Воробьев поручил подготовить все объекты к включению отопления 1 октября

К 1 октября все котельные, теплосети, социальные объекты и дома Подмосковья должны быть готовы к подаче тепла. Такое поручение дал губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В рамках встречи обсудили, как идет подготовка к отопительному периоду 2026–2027 гг. По словам губернатора, в приоритете сейчас — готовность всех территорий к отопительному сезону. Отопление начнут включать с 1 октября.

«С середины сентября стартовали пробные топки. На сегодняшний день на почти 90% объектов они завершены. Наша задача на данном этапе — оперативно и качественно отработать выявленные повреждения оборудования и сетей, развоздушить системы отопления в МКД и социальных учреждениях. Контрольный срок — 1 октября, когда все котельные и теплосети, соцобъекты и жилые дома в Подмосковье должны быть готовы к подаче отопления», — сказал губернатор.

К отопительному сезону в Московской области подготовили все 52,6 тыс. МКД, 5,8 тыс. соцобъектов, около 2,8 тыс. объектов теплоснабжения (включая 1,4 тыс. центральных тепловых пунктов), а также 10,6 тыс. км теплосетей, 18,5 тыс. км сетей водоснабжения и 14,9 тыс. км сетей водоотведения, сформированы запасы топлива.

Как проходила подготовка

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что специалисты работали все лето, готовясь к старту отопительного сезона. В рамках первого этапа (до 10 сентября) осуществлилась подготовка всех источников тепла, внутридомовых систем, проведение гидравлических испытаний. С 15 сентября начались пробные топки и вместе с ними — устранение всех неисправностей, развоздушивание системы (до 1 октября).

На сегодняшний день запуски пробных топок завершили 2509 котельных и центральных тепловых пунктов. В работе еще 301 объект. Контроль за ними осуществляется онлайн с помощью специальных датчиков и программы ГИС Московской области «Инженерные сети».

«С 1 октября планируем начать отопительный период — включить циркуляционные насосы и разжечь котлы. Пуск тепла пройдет в три этапа: сначала социально значимые объекты, затем жилой фонд, после - предприятия, коммерческие объекты. Завершить запуск отопления необходимо до 10 октября», — сказал Воропанов.

В рамках гидравлических испытаний проверили все тепловые сети протяженностью 10 672 км. В ходе работ выявили более 700 слабых и поврежденных участков, что позволило заблаговременно обновить их. В Можайском округе отремонтировали 4 участка: на сети от котельной «Пасильево» (5 м), от котельной «Александрово» (12 м), от котельной «Синичково» (6 м) и в п. Мокрое на ул. Мира (6 м). В Рузском округе на котельной «Тучково» на сетях теплоснабжения заменили поврежденный отвод, а на сетях ГВС переложили 10 м трубопровода.

В 2024–2025 гг. в Подмосковье установили более 3,5 тыс. датчиков температуры и давления в котельных и центральных тепловых пунктах. В этом году оцифровали еще 454 котельные, которые теперь передают данные по новым приборам учета в ЖКХ-центр и цифровой двойник инфраструктуры региона — ГИС Московской области «Инженерные сети». Благодаря этим решениями можно дистанционно контролировать работу источников тепла, гидравлические испытания и пробные топки.

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