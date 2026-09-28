Загруженность дорог Подмосковья вечером достигла 4 баллов
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Загруженность дорог Московской области вечером в понедельник, 28 сентября, составила 4 балла, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Вечером 28 сентября движение затруднено на центральных дорогах Лобни, Пушкино, Мытищ, Королева и Химок.
Заторы также наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Рублево-Успенском, Ильинском, Волоколамском, Пятницком, Можайском, Минском, Варшавском, Рязанском, Носовихинском, Щелковском, Горьковском и Фряновском шоссе, на трассе М-4 «Дон» и дороге А-107 в районе Подольска.
Минтранс Подмосковья напомнил водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения: не превышать скорость, держать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и быть внимательными при парковке.
Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья ведомство публикует в официальном канале в МАКС.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.
«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.