USD
Доллар США
84,34
-0.66 %
EUR
Евро
95,87
-1.05 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.91 %
GBP
Фунт стерлингов
111,50
-1.00 %

Путин передал активы Metro во временное управление

Экономика

Фото - © РИА Новости

Президент России Владимир Путин передал активы Metro во временное управление, сообщает rosbalt.ru.

Решение касается активов немецкой сети Metro, которыми владеет АО «УК Торг Рус». Механизм временного управления применяют к имуществу компаний с иностранным участием из специального перечня.

Временный управляющий получает полномочия по управлению имуществом, но не право собственности. Продавать активы он не может.

Механизм действует на основании указа, подписанного в апреле 2023 года. Российские власти называли его ответом на ограничения и изъятие российских активов за рубежом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.