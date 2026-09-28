Путин передал активы Metro во временное управление

сегодня в 17:48

Решение касается активов немецкой сети Metro, которыми владеет АО «УК Торг Рус». Механизм временного управления применяют к имуществу компаний с иностранным участием из специального перечня.

Временный управляющий получает полномочия по управлению имуществом, но не право собственности. Продавать активы он не может.

Механизм действует на основании указа, подписанного в апреле 2023 года. Российские власти называли его ответом на ограничения и изъятие российских активов за рубежом.

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