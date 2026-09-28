Театр в Серпухове открыл XXII сезон премьерой «Дома с мезонином»

Серпуховский музыкально-драматический театр 25 и 26 сентября открыл XXII сезон премьерой спектакля «Дом с мезонином» по рассказу Антона Чехова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль поставила ученица Андрея Кончаловского, режиссер Евгения Тикиджи-Хамбурьян. Историю Художника и Жени зрители увидели через воспоминания главного героя. В основе постановки — лирическая проза, в которой действие во многом передано через подтекст и чеховскую недосказанность. Режиссер признавалась, что долго не решалась взяться за произведение Чехова, считая его «необъятным и великим автором».

Тикиджи-Хамбурьян выросла в музыкальной семье и получила музыкальное образование. Музыка звучит на протяжении всего спектакля: частушки, инструментальные мелодии, народные песни, романсы и колыбельная. Композитор постановки — Мария Аникеева, музыкальный руководитель — Ольга Зрилина.

Художник Василиса Кутузова воссоздала в декорациях дом с мезонином без музейной точности. Роли исполнили Дмитрий Глухов, Елизавета Костиди, Полина Тараева и Анастасия Собина. Следующий показ состоится 30 октября. Возрастное ограничение — 16+. Информация о мероприятиях размещена на официальном сайте театра.

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