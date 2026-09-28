12,5 лет тюрьмы: вынесен приговор москвичке, напавшей с молотком на «иноагентку»

Никулинский суд Москвы приговорил 20-летнюю Елизавету Мазурову к 12,5 годам колонии за покушение на убийство и разбой. По версии обвинения, девушка по указанию мошенников пыталась забить молотком 59-летнюю женщину, чтобы забрать 4 млн рублей. Ей также назначили принудительное лечение у психиатра, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным обвинения, 14 марта Мазурова в составе организованной преступной группы напала на Галину Тихомирову. Когда женщина открыла дверь, девушка распылила в нее перцовый баллончик.

Мошенники требовали от Мазуровой забить Тихомирову молотком и забрать у нее 4 млн рублей, чтобы потом «вернуть их в Центробанк». Помешать преступлению смогли родственники пострадавшей, которые в этот момент были в квартире.

Сама девушка рассказала, что в феврале стала жертвой украинских мошенников. Они под видом сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга убедили ее в причастности к финансированию ВСУ. Ей предложили напасть на женщину, чтобы «доказать добросовестность».

По информации «Осторожно, новости», Мазуровой заявили, что Тихомирова — иноагент и получила деньги для теракта в детском саду. В суде родственники девушки сообщили, что в СИЗО у нее обострились психические заболевания, также она страдает эпилепсией.

Суд признал Мазурову виновной в покушении на убийство и разбое. Прокуратура просила 10 лет колонии, но суд назначил 12,5 года. Также постановлено принудительное лечение и наблюдение у психиатра.

Потерпевшая требовала миллион рублей компенсации, суд взыскал 600 тысяч. В последнем слове Мазурова просила переквалифицировать ее действия с покушения на убийство на хулиганство или причинение легкого вреда здоровью.

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