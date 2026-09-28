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Кот на самовыгуле заразил хозяина бешенством в Крыму. Мужчина умер

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Житель Крыма скончался от бешенства после укуса собственного кота, который был на самовыгуле, сообщает «Mash на волне».

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Мужчина отпускал кота на улицу, тот мог неделями не приходить домой. В очередной раз он объявился в конце осени, укусил хозяина за руку и снова отправился гулять.

Владелец животного не стал обращаться в больницу, так как посчитал, что ничего страшного не произошло. Когда крымчанин все-таки решил провериться из-за неприятных симптомов, медики сразу определили, что он заразился бешенством.

Спасти мужчину не удалось — он скончался в апреле. Это первый зарегистрированный случай смерти от бешенства на полуострове в этом году.

Укусивший хозяина кот окончательно пропал после Нового года.

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