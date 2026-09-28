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Годовая инфляция в Нижегородской области достигла 5,9% в августе

Годовая инфляция в Нижегородской области в августе 2026 года достигла 5,9%, оставшись ниже общероссийской. За месяц цены выросли меньше, чем в июле, сообщает ИА «Время Н» .

В Приволжском федеральном округе годовая инфляция в августе выросла до 6,7%. Данные приводит пресс-служба управления по связям с общественностью и финансовой грамотности Волго-Вятского главного управления Банка России.

Поступление нового урожая снизило цены на овощи и фрукты. Подешевели свекла, морковь, капуста, картофель, лук, а также груши и виноград.

Продолжили снижаться цены на сыры, сливочное масло и другую молочную продукцию. В округе существенно замедлился рост цен на бензин. Его сдерживают меры правительства России и властей регионов.

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