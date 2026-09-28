Космический корабль Starship отправился в первый орбитальный полет

Starship предназначен для пилотируемых полетов на Луну и Марс. В понедельник он стартовал в первый тестовый орбитальный полет вокруг Земли.

Запуск был проведен в рамках 14-го летного испытания. Все предыдущие тестовые полеты проходили по суборбитальным траекториям.

В ходе старта у многоразовой ракеты-носителя Super Heavy, которая выводила корабль на орбиту, отказал один из 33 двигателей. Но это не помешало полету, отметили в SpaceX.

Предполагается, что за почти десять часов корабль поднимется на высоту около 275 км и совершит около шести витков вокруг планеты. Он должен был вывести на орбиту 26 интернет-спутников Starlink.

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