Подмосковная ватага «Наш дом» завоевала серебро турнира по киле в Москве

Ватага «Наш дом» из Раменского 26 сентября заняла второе место на 12-м всероссийском турнире по киле «Богатырская сеча» в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир прошел на стадионе «Свиблово». В финале подмосковная ватага «Наш дом», неоднократный победитель «Богатырской сечи», уступила команде «Сурский рубеж» из Чувашской Республики. Бронзу завоевал «Уральский витязь» из Свердловской области.

Московскую область представляли четыре ватаги: «Наш дом» из Раменского, «Любера» из Люберец, «1380 килАтонн» из Дзержинского и «Северный человек» из Чехова и Серпухова. Всего участвовали десять команд из Чувашской Республики, Архангельской, Воронежской, Владимирской, Свердловской и Московской областей. Среди них были опытные игроки и молодые ватаги.

Кила — русская национальная командная игра, сочетающая элементы регби и силового единоборства. Цель — занести мяч массой около 1,5 кг в «город» соперника. Пока мяч находится на земле, играть им можно только ногами; в воздухе его разрешается брать руками и передавать. Турнир проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.